WGCU Health Minute

Moderna has asked the Food and Drug Administration to authorize a low-dose version of its COVID-19 vaccine. It would be the first vaccine for children younger than 5 years old. The company said that children from 6 months to 6 years old saw triggered levels of antibodies equivalent to older children and adults when two-doses of the vaccine were administered 28 days apart. The study involved about 6,700 children.

People over the age of 60 should not start taking daily low-dose aspirin to prevent cardiovascular events like heart attacks or strokes.… That according to the U.S. Preventive Services Task Force. It finalized new recommendations advising against the practice on Tuesday. Low-dose aspirin has been a popular prevention measure, but its benefit has come into question with more evidence. The task force concludes that initiating daily aspirin in adults 60 years or older has "no net benefit," and increases a person's risk of internal bleeding.

The Department of Health will be providing COVID-19, Meningococcal and Hepatitis A vaccines. Those shots are available during the 2022 SUPER Spring Family Health & Resources Day in Immokalee. The community can also access other health screenings and resources will also be available. Premier Health Services will be offering COVID-19 testing. The event will be from 9 a.m. to 12 p.m. on Saturday, April 30 at 123 N. 4th Street. You can visit https://healthcareswfl.org for more information about the event.

Support for the WGCU News En Español is provided by Rev. Gary and Christine La Croix, and the Scripps Howard Foundation.

Spanish

Moderna solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos que autorice una versión de dosis baja de su vacuna COVID-19 como la primera vacuna para niños menores de 5 años. La compañía dijo que los niños de 6 meses a 6 años experimentaron niveles de anticuerpos equivalentes a los de los niños mayores y adultos cuando se administraron dos dosis de la vacuna con 28 días de diferencia. El estudio involucró a unos 6,700 niños.

Las personas mayores de 60 años no deben comenzar a tomar aspirina en dosis bajas todos los días para prevenir eventos cardiovasculares como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares... Eso es lo que dice el Grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos El grupo de trabajo finalizó nuevas recomendaciones desaconsejando la práctica el martes. La aspirina en dosis bajas ha sido una medida de prevención popular, pero su beneficio se ha cuestionado con más evidencia. El grupo de trabajo concluye que iniciar aspirina diaria en adultos de 60 años o más "no tiene ningún beneficio neto" y aumenta el riesgo de hemorragia interna de una persona.

El Departamento de Salud proporcionará vacunas contra el COVID-19, Y otras enfermedades. Será durante el SÚPER Día de Primavera de Salud y Recursos Familiares de 2022 en Immokalee. También estarán disponibles otros exámenes de salud y recursos. Premier Health Services ofrecerá las ruebas de COVID-19. El evento será de 9 a 12 hs. el sábado 30 de abril en 123 N. 4th Street. Puede visitar

para obtener más información sobre el evento.

El Rev. Gary y Christine La Croix, y Scripps Howard Foundation brindan apoyo para las Noticias de WGCU en Español.