Food distribution centers in Lee, Collier, and Charlotte Counties

Where are local food distribution centers?

In Lee County:



Old Bonita Library26876 Pine Ave.Bonita Springs, FL 34135

Kelly Road Soccer Complex10750 Kelly Rd.Fort Myers, FL 33908

Cape Coral Sports Complex1410 Sports Blvd.Cape Coral, FL 33991

Cape Coral Leonard St.4820 Leonard St.Cape Coral, FL 33904

Estero High School Ballfield Park9100 Williams Rd.Estero, FL 33928

North Fort Myers Rec Center2000 N Recreation Park WayNorth Fort Myers, FL 33903

Fleamasters Fleamarket 4135 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd.Fort Myers, FL 33916

Veterans Park Rec Center55 Homestead Rd. S.Leigh Acres, FL 33936

In Collier County:



Collier County Emergency Management8075 Lely Cultural Pkwy Naples, FL 34113

Sugden Regional Park4284 Avalon Dr Naples, FL 34112

Everglades City Administrative Office102 Copeland Ave. Everglades City, FL 34139

Veterans Park1895 Veterans Park Dr. Naples, FL 34112

In Charlotte County: