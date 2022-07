Noticias de Salud Marzo 18, 2022

Un nuevo estudio nacional muestra una disminución en las tasas de suicidio, pero en algunos grupos, como los hombres Hispanos, estamos viendo un aumento en los suicidios. El estudio de los Centros de Control de Enfermedades… examinó las cifras de salud mental y suicidio en

2019 y 2020. El estudio muestra que la tasa de suicidio disminuyó en general un 3%, sin embargo, entre los hombres Latinos aumentó un 6%. El estudio también muestra que las mujeres multirraciales también tuvieron tasas más altas el año pasado. El suicidio estuvo entre las 10 principales causas de muerte en los Estados Unidos en 2020 entre personas de 10 a 64 años. Si recientemente compró una prueba autoadministrada del coronavirus llamada "Prueba rápida de antígeno Flowflex Sars-Cov-2" con una caja azul, debe deshacerse de ella porque podría ser una falsificación y podría generar resultados falsos negativos o positivos. Según la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, el fabricante legal de la prueba rápida encontró la prueba en circulación y comenzó a advertir a las personas la semana pasada que el producto fue falsificado y no está autorizado. El producto no se puede importar ni utilizar legalmente en los Estados Unidos porque no ha sido aprobado por la FDA. Los resultados falsos negativos de las pruebas pueden dar lugar a un diagnóstico falso o a un tratamiento inapropiado del coronavirus, lo que puede causar daño a las persona, incluidas enfermedades graves y muerte.

El departamento de salud de Florida está ofreciendo citas de vacunación sin cita previa en Immokalee para aquellos que quieran recibir las vacunas contra la gripe, el tétanos, y otras vacunas de inmigración, que son vacunas para inmigrantes y refugiados que buscan ingresar a los Estados Unidos. Las vacunas estarán disponibles de 8 de la mañana hasta 4 de la tarde. de lunes a viernes en 419 North First Street. Puede visitar la página web del Departamento de Salud para obtener información sobre programación y precios.

El Rev. Gary y Christine La Croix, y Scripps Howard Foundation brindan apoyo para las Noticias de WGCU en Español.