Noticias del 20 de Julio

El beneficio federal de almuerzo gratis ofrecido durante la pandemia ya no está disponible para el próximo año escolar. Las familias que son elegibles para almuerzos gratuitos o a precio reducido deben completar una solicitud de beneficio de comidas en línea antes del comienzo de la escuela para recibir asistencia. Las familias que no son elegibles o que no tienen una solicitud archivada para el primer día de clases pagarán el precio completo de sus comidas. Las Escuelas Públicas del Condado de Collier continuarán brindando desayuno sin cargo durante el próximo año escolar. Visite la página web https://www.collierschools.com/MealBenefit para completar la solicitud. El último día para enviar la solicitud es el 9 de Agosto.

La Línea Nacional de Prevención del Suicidio tiene un nuevo número telefonico: 988. El número estuvo disponible a nivel nacional desde el 16 de julio. Cuando las personas llamen o envien mensajes de texto al 988, se conectarán con consejeros, los cuales brindarán apoyo y conectarán a las personas que llamen con recursos si es necesario. El número de teléfono actual de Lifeline (1-800-273-8255) siempre estará disponible para las personas en estado de crisis, incluso después del lanzamiento del 988 a nivel nacional.

La junta escolar del condado de Collier está revisando objeciones sobre los materiales de instrucción de miembros de la comunidad en una reunión especial el próximo miércoles, 27 de Julio. Las objeciones son para dos libros de texto de matemáticas de secundaria adoptados por la junta escolar y el Departamento de Educación de Florida hace unos meses. Tres objeciones son para un libro de Precálculo. Un miembro de la comunidad dijo que incluye información sesgada. Otro miembro de la comunidad publicó 19 objeciones para un libro universitario de álgebra y trigonometría diciendo que habían opiniones sesgadas y múltiples errores. La Junta Escolar tomará decisiones con respecto a la compra de los materiales de instrucción después de la reunión.

