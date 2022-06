Noticias for June 10

WGCU Noticias 06-10-22.mp4

Desde WGCU, soy Sandra Viktrovoa con las Noticias de esta semana para Radio Conciencia.

Los precios de los alquileres están subiendo en todo el país. Y resulta ser que las cinco áreas donde más se ve este aumento de alquiler se encuentran en la Florida, según un análisis de los 100 mercados residenciales en los estados unidos. El estudio también encuentra que el área de Fort Myers encabezo la lista cuando se trata de un aumento porcentual. Miami sigue siendo el número uno en el crecimiento real del precio de alquiler en dólares. Los hallazgos provienen de investigadores de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida o FGCU. Uno de los autores del estudio dice que los picos de alquiler son causados por la afluencia de nuevos residentes y la falta de viviendas disponibles. Los investigadores analizaron datos de la compañía Zillow.

La llegada de la temporada de huracanes significa más mosquitos y esto puede provocar más enfermedades transmitidas por estos insectos. El Departamento de Salud de Florida en el condado de Collier quiere que recordemos dos palabras: drenar y cubrir.

Drene el agua estancada fuera de la casa porque miles de mosquitos pueden reproducirse en muy poca agua. Y hay que cubrirse con camisas y pantalones de manga larga y usar repelente.

Y el sábado 11 de junio, los estudiantes de Collier que ingresen al séptimo grado pueden obtener las vacunas contra el tétanos, la difteria y la tos ferina de forma gratuita sin cita.

Hay que asistir al Departamento de Salud de Collier, en la primera calle en Immokalee de 9a.m - 1p.m.. Los estudiantes deben estar registrados en el programa Florida Shots antes de aplicarse las vacunas. Para obtener más información para este oportunidad o otras, llame al 239-252-7300.

El Rev. Gary y Christine La Croix, y Scripps Howard Foundation brindan apoyo para las Noticias de WGCU en Español.

**From WGCU, I’m Sandra VIktorova**

Rent prices are going up nationwide, but an analysis of the top 100 residential markets in the U.S. finds the top five areas for rent increases are all in Florida, with Fort Myers topping the list when it comes to a percentage increase.

Miami remains number one in actual dollar-amount rent price growth. The findings come from Florida Gulf Coast University researchers who says the rent spikes are caused by an influx of new residents and a lack of available housing.

Researchers analyzed data from the online real estate market place Zillow.

The arrival of hurricane season means more mosquitoes and that can lead to more mosquito-borne illnesses.

The Florida Department of Health in Collier County wants us to remember two words: drain and cover.

Drain standing water because 1000s of mosquitoes can breed in very little water

and cover up with long sleeve shirts and pants and use repellent.

And Saturday June 11, from 9 AM - 1 PM, incoming 7th graders in Collier County can get Tetanus-Diphtheria-Pertussis vaccines for free with no appointment at the Department of Health Collier. That’s located at 419 1st Street in Immokalee. Students must be registered in FLShots before receiving the vaccinations. For more information, call 239-252-7300.

Support for the WGCU News En Español is provided by Rev. Gary and Christine La Croix, and the Scripps Howard Foundation.