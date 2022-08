Noticias for Aug. 12

La familia de un trabajador agrícola de Immokalee que recibió un disparo mortal por parte de la policía presentó una demanda federal contra el alguacil del condado de Collier y tres de sus agentes.

Un grupo de personas se reunió fuera del corte federal de Fort Myers el jueves en apoyo a la demanda–la cual acusa a los agentes de violar los derechos civiles de Nicolás Morales.

Los abogados de la familia dicen que Morales tuvo una crisis de salud mental la noche del tiroteo hace casi dos años y que no representaba una amenaza letal a los oficiales

La oficina del fiscal estatal no estuvo de acuerdo: la fiscalía dice que Morales tenía un objeto de color plateado en la mano, y los oficiales lo tomaron razonablemente como una amenaza inminente.

Ese objeto era unas tijeras para recortar matas.

La oficina del alguacil de Collier no hizo comentario sobre la demanda.

El condado de Collier completó la construcción de un nuevo centro de servicios esta semana.

El centro gubernamental de Heritage Bay en Collier Boulevard tiene varias oficinas, incluyendo el recaudador de impuestos, el secretario de propiedades, el supervisor de elecciones y más. Hay una variedad de servicios disponibles para veteranos, votación anticipada, licencias de conducir y otros. También hay un espacio para reuniones.

El secretario del tribunal de circuito del condado de Collier está aconsejando a los residentes que nunca deben entregar información personal o financiera por teléfono a un extraño, especialmente si la persona que llama actúa agresivamente.

Los estafadores se están poniendo en contacto con los residentes de Florida con falsas acusaciones que deben dinero al gobierno. Los estafadores convencen a sus víctimas que deben multas por no haber participado en el jurado y que tienen que pagar comprando una tarjeta de regalo.

