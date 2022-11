Noticias del 4 de Noviembre

Si usted quiere votar pero no tiene transporte a un recinto electoral el condado de Collier tiene una solución. En honor a la Semana de la Movilidad en Florida, Collier Area Transit ofrece transporte gratuito a las urnas el sábado 5 de noviembre. El 5 de noviembre es el último día de votación anticipada en el condado de Collier. Para encontrar información sobre rutas, visite www.RideCAT.com. La boleta de las Elecciones Generales enumerará a los candidatos ganadores de las elecciones primarias de agosto. Los votantes tendrán la oportunidad de votar por un candidato independientemente de su afiliación partidaria. Los votantes también pueden ver artículos de referéndum estatales y locales en su boleta.

FEMA tendrá un Centro de registro móvil disponible en Everglades City, ubicado en la calle Copeland Avenue. El centro móvil estará abierto esta semana desde el martes 1 de noviembre hasta el sábado 5 de noviembre de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El condado de Collier presentó un nuevo proyecto de superposición de zonificación la semana pasada. Una propuesta para un distrito especial aplicaria una capa adicional de estándares dentro de reglas de zonificación. El límite de este distrito comienza al lado este de Gateway Community y se extiende hacia Port of the Islands, al noreste de US 41. El gobierno del condado de Collier dice que este plan apoya a las necesidades de la comunidad como proyectos de desarrollo, y aumentará espacios verdes y rutas más seguras para los que caminan o usan bicicleta. La tercera reunión será el 30 de noviembre de 2022 a las 6 p.m.

El condado de Collier también les está pidiendo a los residentes que separen los desechos del huracán en seis categorías: basura peligrosa, desechos electrónicos, escombros, electrodomésticos, vegetación y basura doméstica normal. No se recogerán los escombros que se coloquen en la acera. Cuando coloque su basura junto a la acera, colóquela lejos de alcantarilla, medidores de agua, cajas de servicios públicos y tuberías. Para obtener más información sobre cómo separar los escombros de la tormenta, visite colliercountyfl.gov/hurricaneprep.

