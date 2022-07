Noticias de Salud del 1 de Julio del 2022

La Administración de Alimentos y Medicamentos emitió una orden de denegación de comercialización a Juul, diciéndole a la compañía que retire sus cigarrillos electrónicos del mercado estadounidense, según Associated Press. La decisión se aplica a todos sus productos comercializados actualmente en este país. Juul representa una gran parte del mercado de cigarrillos electrónicos de EE. UU. La negación de la FDA podría indicar un cambio dramático

Publix no ofrece la vacuna COVID-19 a niños menores de 5 años. La cadena de supermercados con 1288 tiendas en siete estados del sur fue fundamental en la distribución de la vacuna cuando se lanzó inicialmente. Su página web indica que actualmente ofrece la vacuna a adultos y niños mayores de 5 años. Según Associated Press, la cadena de supermercados Publix, con sede en Florida, le dijo al Tampa Bay Times que no ofrecerá la vacuna a los niños pequeños en este momento, pero no dio una explicación.

Los casos de gripe en Florida están disminuyendo constantemente, pero siguen siendo mucho más altos de lo normal para esta época del año. Según WUSF, la temporada de gripe suele terminar en mayo. Pero los casos aumentaron a finales del mes pasado en partes del estado. Christopher Tittel, del Departamento de Salud del condado de Manatee, sospecha que el aumento se debe a los viajes de verano y a que las personas toman menos precauciones contra la propagación de COVID, lo que también ayuda a combatir la gripe.

