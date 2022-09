Noticias del 23 de Septiembre

Los comisionados del condado de Collier han pospuesto la decisión de permitir dispensarios de marihuana medicinal en el condado. Votaron posponer la decisión hasta el próximo año en una reunión el martes pasado. El condado no realizará reuniones públicas sobre un cambio de código de propiedades como se esperaba en octubre. Actualmente, los dispensarios no están permitidos en ninguna parte del área que no está incorporada.

El condado de Collier inició la construcción del nuevo proyecto de extensión de Vanderbilt Beach Road esta semana. El proyecto incluirá una nueva vía de seis canales, nuevas intersecciones e instalaciones para peatones y bicicletas. El costo del contrato del proyecto fue alrededor de $153 millones de dólares. Se estima que la construcción tomará tres años y terminará el otoño del 2025.

Los Comisionados del Condado de Collier han designado el 15 de septiembre al 15 de octubre de este año como el Mes de la Herencia Hispana en el Condado de Collier. La proclamación fue presentada a la Fundación del Consejo Hispano del Condado y al Consejo de Profesionales Comerciales Hispanos. Según el censo de los Estados Unidos, alrededor del 30% de los residentes del condado de Collier son hispanos o latinos.