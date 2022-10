Noticias del 7 de Octubre

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (conocida como FEMA en inglés) informó que los habitantes del suroeste de la Florida afectados por el huracán Ian deben registrarse en esta agencia para ver si califican para recibir ayuda. El Programa individual y Hogares de FEMA brinda ayuda financiera y servicios directos a personas que no tienen seguro o tienen seguro insuficiente. Estos fondos se pueden utilizar para reparaciones, reemplazo de propiedad personal y vehículos, o fondos para mudanza y almacenamiento, así como financiamiento para viviendas temporales, como hoteles. Los inquilinos también pueden calificar para recibir ayuda. Para mas informacion, puede visitar DisasterAssistance.gov

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. también está ayudando a los propietarios de viviendas elegibles a proteger sus techos dañados. El programa es conocido como Operation Blue Roof, y por este medio, se puede obtener un cobertor temporal para el techo que ayudará a prevenir más daños hasta que se puedan realizar las reparaciones permanentes. Operation Blue Roof es un servicio gratuito para los propietarios de viviendas, y estará ayudando a los afectados en los condados de Charlotte y Lee. Para obtener más información, visite Blueroof.us.

Y hay muchos bancos de comida distribuyendo almuerzos y materiales en el área de immokalee para los residentes impactados por el huracán Ian. Meals of Hope and Farm Workers Village está distribuyendo comida en Immokalee en la intersección de Farm Workers Way y Bell Cir. desde las 3 p.m. a las 5 p.m. En Immokalee Farmers Market, están distribuyendo agua y hielo desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m. Visite CollierCountyfl.gov para más información.

El Rev. Gary y Christine La Croix, y Scripps Howard Foundation brindan apoyo para las Noticias de WGCU en Español.