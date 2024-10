Milton expected to be a dangerous Category 4 hurricane before making landfall in Florida

Editor's note: Spanish-language version follows.

NEW AS OF 11PM: Hurricane and Storm Surge Watches should be issued for portions of Florida Monday morning.

A state of emergency has been declared for 51 out of Florida’s 67 counties. Crews are working around the clock to remove debris from the Tampa/St. Pete barrier islands

The Florida National Guard, Florida State Guard, FDOT, and FHP are all hands on deck to supplement local debris removal in preparation for Hurricane Milton.



The National Hurricane Center expects Milton to continue to rapidly intensify into a major hurricane and impact hurricane weary Florida on Wednesday. Milton’s central barometric pressure has steadily fallen today, and that correlates to a strengthening storm.

Milton is expected to make landfall sometime on Wednesday and then cross the State bringing widespread impacts to the west coast of Florida first, and then to parts of eastern Florida.

Milton is expected to have winds near 130 mph as it approaches the central Gulf coast of Florida. There is still large uncertainty of Milton’s intensity as it approaches Florida. Some models indicate Milton could interact with significant wind shear which could limit its strength, somewhat. While some weakening is anticipated, Milton is expected to transition into a larger (in size) hurricane at landfall, with impacts spreading over most of Florida as it bisects the State.

Key Messages from the National Hurricane Center:

1. Milton is forecast to be a major hurricane when it reaches the west coast of the Florida Peninsula by midweek. Users are reminded to not focus on the details of the forecast as there remains significant uncertainty in the eventual track and intensity of Milton.

2. While it is too soon to specify the exact magnitude and location of the greatest impacts, there is an increasing risk of life-threatening storm surge and damaging winds for portions of the west coast of the Florida Peninsula beginning early Wednesday and Storm Surge and Hurricane Watches will likely be issued early Monday. Residents in the Florida Peninsula should follow any advice given by local officials and monitor updates to the forecast.

3. Areas of heavy rainfall will impact portions of Florida Monday well ahead of Milton, with heavy rainfall more directly related to the system expected later on Tuesday through Wednesday night. This rainfall brings the risk of considerable flash, urban, and areal flooding, along with the potential for moderate to major river flooding.

No evacuations have been ordered yet. Still, State officials say those could come as early as Monday if necessary. Florida residents should have their hurricane plan and follow subsequent forecasts and official notices or evacuations. Weather conditions will start to deteriorate for parts of western Florida on Monday, with the worst weather building on Tuesday and Wednesday.

As always, only get your weather information from trusted sources. Be prepared to act quickly if you are in an evacuation zone and are told to leave.

Se espera que Milton sea un peligroso huracán de categoría 4 antes de tocar tierra en Florida

Actualización 11:00 p.m.: Se deben emitir vigilancias de huracán y marejada ciclónica para partes de Florida el lunes por la mañana. Se ha declarado un estado de emergencia para 51 de los 67 condados de Florida. Los equipos están trabajando las 24 horas para retirar los escombros de las islas de barrera de Tampa/St. Pete.

El Centro Nacional de Huracanes espera que Milton continúe intensificándose rápidamente hasta convertirse en un huracán mayor e impacte a Florida, una zona afectada por huracanes, el miércoles. La presión barométrica central de Milton ha disminuido de manera constante hoy, y eso se correlaciona con una tormenta que se está fortaleciendo.

Se espera que Milton toque tierra en algún momento del miércoles y luego cruce el estado, provocando impactos generalizados en la costa oeste de Florida primero, y luego en partes del este de Florida.

Los pronósticos indican que Milton tenga vientos cercanos a las 130 mph a medida que se acerca a la costa central del Golfo de Florida. Todavía hay una gran incertidumbre sobre la intensidad de Milton a medida que se acerca a Florida. Algunos modelos indican que Milton podría interactuar con una importante cizalladura del viento que podría limitar su fuerza, en cierta medida. Si bien se anticipa un cierto debilitamiento, se espera que Milton se convierta en un huracán más grande (en tamaño) al tocar tierra, con impactos que se extenderán por la mayor parte de Florida a medida que bisectriz el estado.

Mensajes clave del Centro Nacional de Huracanes:

1. Se pronostica que Milton será un huracán importante cuando llegue a la costa oeste de la península de Florida a mediados de semana. Se recuerda a los usuarios que no se concentren en los detalles del pronóstico, ya que sigue habiendo una incertidumbre significativa en la trayectoria final y la intensidad de Milton.

2. Si bien es demasiado pronto para especificar la magnitud exacta y la ubicación de los mayores impactos, existe un riesgo creciente de marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos dañinos para partes de la costa oeste de la península de Florida a partir de la madrugada del miércoles y es probable que se emitan vigilancias de marejada ciclónica y huracán a primera hora del lunes. Los residentes de la península de Florida deben seguir los consejos de los funcionarios locales y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico. 3. Las áreas de fuertes lluvias afectarán partes de Florida el lunes mucho antes de Milton, y se esperan fuertes lluvias más directamente relacionadas con el sistema más tarde el martes y hasta el miércoles por la noche. Estas lluvias traen consigo el riesgo de inundaciones repentinas, urbanas y de área considerables, junto con la posibilidad de inundaciones moderadas a importantes de los ríos.

Aún no se han ordenado evacuaciones, pero los funcionarios estatales dicen que podrían realizarse a principios del lunes si es necesario. Los residentes de Florida deben tener su plan de huracanes listo y seguir los pronósticos y los avisos oficiales o evacuaciones posteriores. Las condiciones meteorológicas comenzarán a deteriorarse en partes del oeste de Florida el lunes, y lo peor del tiempo se acumulará el martes y el miércoles.

Como siempre, solo obtenga su información meteorológica de fuentes confiables. Y esté preparado para actuar rápidamente si se encuentra en una zona de evacuación y se le indica que se vaya.

